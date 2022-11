Fluminense-PI deve mandar jogos do Piauiense em Pedro II; estádio passará por adequações

O Fluminense-PI deve disputar as partidas do Campeonato Piauiense de Futebol 2023 em Pedro II, cidade que fica a 195 km de Teresina. O clube quer interiorizar a marca, devido ao pouco apelo de público que o time possui em Teresina. Por conta da decisão, o Estádio José Teixeira Santos, a Arena do Guerreiro, deve passar por adequações do estádio, para cumprir os requisitos da FFP.

Segundo a prefeita de Pedro II, Betinha Brandão, todos os laudos já estão sendo providenciados. O presidente de honra do clube, João Vicente Claudino; o presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP), Robert Brown e outros dirigentes da Instituição fizeram uma vistoria inicial nesta quarta-feira (09).

"Já estamos providenciando todas as adequações estruturais necessárias no nosso estádio para que em dezembro tudo esteja dentro dos padrões exigidos e a nossa cidade, especialmente, o nosso estádio, também possa ser vitrine para grandes times, a exemplo do Fluminense-PI, que disputará o Campeonato Piauiense e a Copa do Nordeste. Estão sendo realizadas melhorias no gramado, vestiário dos árbitros e acessos para os torcedores”, disse Betinha Brandão.

João Vicente Claudino falou sobre a escolha de Pedro II para receber os jogos do Fluminense-PI. "São vários fatores, entre eles, por ser uma cidade turística, de um povo acolhedor e amante do futebol, e que a imprensa também já tem os olhos voltados para essa amada cidade. O Campeonato Piauiense será disputado por oito equipes. O Fluminense-PI terá direito a sete mandos de campo e queremos que todos sejam realizados em Pedro II”, comenta.

O presidente da FFP, Robert Brown, destaca que falta muito pouco para que o estádio de Pedro II seja confirmado como o campo que o Fluminense-PI mandará seus jogos na competição. “Estamos aguardando apenas as poucas adequações que solicitamos sejam feitas, além disso, que o Corpo de Bombeiros conclua o laudo, ou seja, pouca coisa para ser certificado como estádio apto a receber grandes jogos”, afirma Robert.

