Jogos ao vivo de poker online transformam a dinâmica da modalidade no Brasil

Freepik





Se até no final do século XX o Brasil não tinha grande tradição no jogo de cartas, esse cenário mudou completamente com o boom do poker online em grandes plataformas de cassino nos últimos anos, já que o poder da internet de conectar as pessoas pôde alcançar públicos que jamais haviam tido contato com o jogo anteriormente. Hoje, segundo a Confederação Brasileira de Texas Hold'em (CBTH), há cerca de 8 milhões de praticantes em solo brasileiro — algo que era inimaginável há alguns anos.

Sendo que os sites especializados não só aumentaram o alcance da modalidade no campo digital brasileiro, como também abriram as portas para uma nova e interativa maneira de jogar o poker online e suas variantes.

Dessa maneira, na era da internet de quinta geração , as ferramentas tecnológicas contemporâneas permitem que as plataformas de cassino ofereçam, dentre muitas alternativas, jogos de poker via streaming em tempo real e com os jogadores interagindo com crupiês reais por meio de chat. Cenário esse que levou a modalidade para outro nível de imersão no País.





Na prática: como o poker online ao vivo pode auxiliar na construção das habilidades estratégica e mental dos jogadores

Reconhecido oficialmente como esporte da mente pela Associação Internacional de Esportes da Mente, o poker é um jogo que exige de seus jogadores bastante foco e boa base estratégica para lidar com os diferentes cenários que podem surgir durante uma partida.

Portanto, o treinamento é fundamental para controlar os ímpetos e dar os passos corretos para se sair bem contra os mais variados estilos de competidores. Dito isso, a razão pela qual o poker online ao vivo é uma via interessante para os usuários melhorarem suas habilidades é pelo simples fato que ele recria perfeitamente um cenário de poker do mundo real, tamanho é o nível de imersão e interatividade.

Logo, as partidas digitais dão a oportunidade de colocar em prática distintos planos estratégicos e em situações que muitas das vezes exigem rápidas tomadas de decisões. E o mais importante: com absoluta privacidade e tranquilidade para os competidores recreativos evoluírem na modalidade gradualmente, no próprio ritmo.

Fatores esses que são de suma importância nos primeiros contatos de um jogo estratégico e dinâmico como o poker.







Freepik





Os jogos de poker online ao vivo mais populares

Como o poker moderno surgiu a partir de distintos jogos ao longo dos séculos, a modalidade é composta por muitas variações. Contudo, nenhuma delas é tão popular como o tradicional Texas Hold’em.

Criada pelos estadunidenses nos primeiros anos do século XX, essa variante surgiu no estado norte-americano do Texas , na pequena cidade de Robstown. Mas foi somente a partir dos anos 1960, nos cassinos de Las Vegas, que o Texas Hold’em explodiu em popularidade.

No mundo online, não é diferente, e o Texas Hold’em segue como a versão mais prestigiada pela comunidade de jogadores. Dessa forma, jogos de poker online ao vivo como “Texas Hold’em Bonus Poker”, “Ultimate Texas Hold’em” e “Casino Texas Hold’em” estão entre os mais requisitados pelo público.





Você sabia? Brasileiros dominam conceituado ranking mundial de poker online

Hoje, para quem não sabe, o Brasil é um verdadeiro celeiro de craques do poker online mundial, com dezenas de competidores entre os melhores jogadores do mundo. De acordo com o ranking mundial do portal PokerStake, principal referência quando o assunto é a classificação dos jogadores, o Brasil iniciou o ano de 2023 com 44 competidores no grupo dos 100 melhores do mundo.

Esse amplo domínio na cena competitiva coloca o poker brasileiro bem à frente de grandes potências da modalidade, como Reino Unido, Estados Unidos, Suécia e Canadá. Feito esse que é muito representativo para o poker latino-americano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no