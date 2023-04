Judoca piauiense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Regional

Teve Piauí no pódio do Campeonato Brasileiro Regional de Judô, que aconteceu neste sábado (01) na cidade de Macapá, Estado do Amapá. O judoca piauiense Stanley Torres conquistou medalha de ouro e alcançou o lugar mais alto do pódio.





Stanley Torres conquistou o lugar mais alto no pódio na competição que aconteceu no Amapá - Foto: Divulgação/PMPI

Stanley Torres é soldado da Polícia Militar do Piauí, lotado no 6º Batalhão de Teresina. Com a medalha de ouro deste ano, ele atingiu a marca de 12 campeonatos regionais conquistados.

Ao comemorar a conquista, o judoca dedicou a vitória ao Piauí. "Agradeço ao apoio de todos, em especial aos meus colegas de batalhão. Essa medalha é para o Piauí e essa vitória também é de vocês", disse Stanley.

