Judoca piauiense faz campanha online para participar do Campeonato Norte-Nordeste

Chances reais de medalha e o nome do Piauí sendo levado para mais longe. É com esse espírito que o judoca piauiense Gabriel Lucas Cunha dos Santos pretende competir no Campeonato Norte-Nordeste de Judô, que acontece nos dias 01 e 02 de abril na cidade de Macapá, Estado do Amapá. Mas como todo o processo demanda custos, o atleta está contando com a ajuda dos piauienses e de quem mais puder ajudar em uma vaquinha virtual para arrecadar o valor necessário para a viagem.





Gabriel Lucas é medalhistas e quer ter a chance de participar novamente do Campeonato Norte-Nordeste de Judô - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O objetivo da campanha online é arrecadar pelo menos R$ 1.500,00 para custear passagens, hospedagem e dois quimonos novos que Gabriel precisa ter para competir. Exigido como uniforme nas lutas, os quimonos custam em média R$ 480,00 cada e devem seguir um padrão de tamanho para as competições oficiais.

Vale lembrar que o Campeonato Norte-Nordeste de Judô não é a primeira competição da qual Gabriel participa representando o Piauí. Colecionando medalhas, ao longo de 10 anos no esporte, o atleta já esteve em outras edições do Campeonato Brasileiro, já foi medalhista na Copa São Paulo de Judô, já participou da Copa Minas, chegando a figurar por duas vezes entre os três melhores judocas do Brasil.



Valor arrecadado na campanha será revertido nas passagens, hospedagem e nos quimonos para a competição - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Em conversa com o Portalodia.com, Gabriel comenta o amor que tem pelo judô e as dificuldades de viver do esporte aqui no Estado. “Eu iniciei essa campanha online para conseguir arrecadar o que preciso para a viagem, pedir para meus familiares e amigos para que eu pudesse participar do Campeonato Brasileiro Norte-Nordeste. Infelizmente aqui a gente ainda não tem muito recurso nem apoio, mas mesmo assim é importante que as pessoas saibam que o Piauí tem muitos atletas de alto nível e que mesmo com as dificuldades, continuam treinando sem desistir nunca”, diz Gabriel.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para o judoca, o esporte é uma das principais alternativas para tirar jovens da criminalidade e ensiná-los a contribuir de forma positiva para a sociedade. “No judô a gente aprende muito sobre disciplina e a ter respeito um pelo outro não só dentro do tatame, mas fora dele também. É um esporte que faz a gente aprender a viver. Eu quero ter a oportunidade de mostrar que o Piauí tem pessoas boas nisso, que são judocas por excelência e que só precisam de apoio para levar nosso Estado para mais longe”, finaliza Gabriel.

As doações para contribuir com a campanha online que o judoca está movimentando podem ser feitas através da chave-pix 07397644384 (CPF) no nome de Gabriel Lucas Cunha dos Santos.

