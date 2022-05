Veja os jogos do fim de semana: Altos na Série C; Flu-PI e 4 de Julho pela Série D

Neste fim de semana, a bola vai para as equipes piauienses nas Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Altos, Fluminense-PI e 4 de Julho entram em campo, claro, buscando a vitória. Porém por motivos distintos. Já neste sábado (21), em Piripiri, o 4 de Julho recebe o Tocantinópolis-TO na Arena Ytacoatiara.

O Colorado está em sexto lugar no grupo 2 da Série D, com apenas cinco pontos. E precisa reagir para ainda ter chances de se classificar para a próxima fase da Quarta Divisão. O jogo vai marcar o retorno de Emanoel Sacramento ao comando da equipe, após a saída de Fernando Tonet, que foi para o Altos.

Por falar na equipe altoense, na lanterna da Série C o Jacaré viaja até o interior de São Paulo, onde vai enfrentar o líder da Terceirona, o Mirassol-SP. A partida acontece no domingo (22), pela manhã. E o alviverde vai tentar realizar um feito que ainda não conseguiu no Campeonato Brasileiro deste ano: vencer fora de casa. A partida começa às 11h.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Já no domingo à tarde, numa situação mais confortável, o vice líder do Grupo 2 da Série D Fluminense-PI vai a São Luís, enfrentar o Moto Club-MA, líder do grupo. Caso vença, os piauienses se tornam líderes e dão um passo importante para garantir vaga para a próxima fase da competição.

Confira locais, datas e horários dos jogos do fim de semana:

- Série D: 4 de Julho x Tocantinópolis - 16h - Sábado (21) na Arena Ytacoatiara

- Série C: Mirassol x Altos - 11h - Domingo (22) no Municipal de Mirassol

- Série D: Moto Club x Fluminense-PI - 17h - Domingo (22) no Estádio Nhozinho Santos

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no