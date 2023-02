Lenda Fedor Emelianenko se despede do MMA

Uma das principais lendas do MMA mundial, o russo Fedor Emelianenko deu adeus ao esporte na semana passada. O “Último Imperador” foi derrotado pelo americano Ryan Bader na disputa pelo cinturão dos pesos-pesados do Bellator. Ao longo de mais de duas décadas, ele conquistou inúmeros cinturões, obteve 40 vitórias e sofreu apenas sete derrotas (duas delas para brasileiros). Com a despedida da lenda, quais lutadores do presente podem construir um legado semelhante? Se você gosta de dar palpites esportivos, aproveite o Código de bônus bet365 e faça suas previsões.

Em sua derradeira aparição, Emelianenko sofreu nocaute técnico ainda no primeiro round após ter sido derrubado por Bader. O americano aproveitou para desferir diversos socos na lenda russa, de 46 anos, e definir a luta.

No fim do embate, nomes históricos do MMA, como o brasileiro Royce Gracie e os americanos Chuck Liddell e Rampage Jackson, entraram no cage para homenagear Emelianenko. Apenas sete lutadores tiveram a honra de enfrentar e derrotar o russo. E é bom que se diga que as derrotas só começaram a ser mais frequentes na carreira de Emelianenko quando ele já não estava mais no auge físico.

Até os 33 anos, o russo só havia sofrido uma única derrota – para o japonês Tsuyoshi Kohsaka. Isso aconteceu em um evento do Rings, realizado no já longínquo ano 2000. E esse revés de Emelianenko foi muito mais obra do acaso do que fruto da superioridade do rival. Aos 17 segundos de luta, o japonês acertou um soco que causou sangramento no olho direito do “Último Imperador”. Os médicos não conseguiram estancá-lo e, por essa razão, o juiz decidiu encerrar o embate com vitória de Kohsaka.

Os dois voltaram a se enfrentar cinco anos depois, no Pride, e a luta foi um verdadeiro atropelo de Emelianenko, que venceu por nocaute técnico no terceiro round.

De todo modo, entre os sete felizardos que conseguiram derrotar Fedor Emelianenko, estão dois brasileiros: Fabrício Werdum e Antônio “Pezão” Nogueira. Ambas as lutas aconteceram no Strikeforce.

Werdum usou seu jiu-jitsu afiado para conseguir impor a segunda derrota da carreira do russo – considerando que a primeira só ocorreu em razão do chamado “golpe de sorte”. A luta começou com o russo indo para cima e derrubando o brasileiro. Mas foi nessa hora que ele aplicou um triângulo e fez Emelianenko dar os três tapinhas pela primeira vez na carreira.

Logo depois dessa luta, o russo enfrentou Pezão, que causou a terceira derrota de Emelianenko (a segunda seguida) ao superá-lo por nocaute técnico no segundo round. Esses são feitos que podem fazer os dois brasileiros se orgulharem de suas façanhas no MMA.

Já as vítimas de Fedor Emelianenko foram inúmeras – incluindo algumas lendas do esporte. Ao longo de sua gloriosa carreira, ele derrotou nomes como Mirko “Cro Cop”, Mark Hunt, Minotauro, Mark Coleman, Kevin Randleman, Rampage Jackson, entre muitos outros. Portanto, seu legado jamais será esquecido – o “Último Imperador” foi, definitivamente, um dos grandes ícones do esporte mundial.

