Luta de Whindersson Nunes e Filip Marcinek acontece neste sábado; saiba onde assistir

O piauiense Whindersson Nunes encara o polonês Filip Marcinek, também conhecido nas redes sociais como Filipek, na tarde deste sábado (22), em Londres, na Inglaterra. Essa será a sua estreia no "High Stakes", evento de Boxe promovido pela "Kingpyn Boxing" que envolve celebridades de todo o mundo. Ontem, o humorista bateu o peso sem maiores dificuldades, assim como o seu adversário.

Dentro do peso

Será o primeiro evento do "High Stakes" e, de forma bem tranquila, Whindersson Nunes marcou 75,2kg na balança. O polonês "Filipek", por sua vez, se mostrou mais leve, cravando 73,9kg, cerca de 1,3kg abaixo em relação ao peso aferido pelo humorista. Cabe salientar também que o torneio contará com outros seis atletas, e todos eles, assim como o brasileiro e o polonês, bateram o peso e confirmaram seus respectivos combates.



Se vier a vitória...

Com uma vitória sobre Filipe Marcinek, Whindersson Nunes vai garantir uma vaga na semifinal da competição, bem como os outros atletas que vencerem. Quem perder, todavia, não será eliminado, e terá a chance de seguir no torneio, enfrentando um outro lutador que tenha sido derrotado. A próxima edição do "High Stakes" está marcada para acontecer no dia 3 de junho, em Dublin, na Irlanda.



