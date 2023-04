Morre em Teresina Cícero Rocha, fotógrafo atuante no futebol piauiense

Faleceu na noite desta quarta-feira (5) o fotógrafo Cícero Alexandrino da Rocha. “Seu Cícero”, como era conhecido, foi muito atuante no futebol piauiense desde meados da década de 80. Ainda não há informações sobre a causa da morte do fotógrafo. Autor de registros de inúmeros momentos marcantes no esporte, trabalhou por um bom tempo na Revista Placar, um dos periódicos mais conhecidos do país especializado em esporte.

Em 2021, já afastado dos estádios por conta de problemas de saúde, foi homenageado pela FFP dando nome ao troféu do campeão do Piauiense Sub-17, oportunidade em que entregou pessoalmente aos vencedores da competição.

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) publicou nas redes sociais uma homenagem à Seu Cícero. “Rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé”, postou a entidade. O enterro de Cícero Rocha deve acontecer hoje, às 15h, no Cemitério do Renascença.

“É com imenso pesar que lamentamos o falecimento de Cícero Alexandrino da Rocha, ocorrido hoje. Cícero foi um grande fotógrafo, onde registrou inúmeros momentos do futebol pelos estádios do Piauí, desde a década de 80. O Presidente da Federação de Futebol do Piauí, seus diretores, além de todos os funcionários e colaboradores, transmite os mais sinceros sentimentos de pesar aos amigos e familiares. Esperamos que Deus possa levar um pouco de conforto e paz aos seus corações”.

“O futebol piauiense perdeu uma de suas figuras marcantes. Faleceu na noite desta quarta-feira (5), o fotógrafo Cícero Rocha. Cícero era figura presente nos nos estádios de Teresina, responsável por grandes registros do nosso futebol. É de sua autoria muitos dos posters dos vários títulos conquistados pelo Galo Carijó, inclusive o último título de 2019.O River Atlético Clube, solidariza-se com a família enlutada e deseja que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares”.

