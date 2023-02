Morre o “massagista Muniz”, ícone do futebol piauiense, aos 77 anos

Morreu no início da manhã desta terça-feira (14) Francisco Muniz, mais conhecido como “Seu Muniz” ou somente “massagista Muniz” no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ele tinha 77 anos. A informação foi confirmada pelo administrador do Estádio Albertão, Numeriano Filho.

(Foto: Reprodução / EC Flamengo-PI)

Seu Muniz chegou a morar – por um período da vida – dentro do Albertão. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Esportes do Piauí (Secepi), ele passou a morar em uma residência próximo ao Estádio, mas por conta dos problemas de saúde, estava na casa de familiares.

Seu Muniz teve passagens por diversos clubes da capital, como Flamengo-PI e Piauí Esporte Clube. Não há informações sobre onde ocorrerá o velório e o enterro do corpo.

Confira a note de pesar do Flamengo-PI:

Faleceu na manhã desta terça-feira (14), no Hospital de Urgência de Teresina, um dos grandes personagens que ajudou a construir a história do futebol piauiense nas últimas décadas. Francisco Muniz de Lima, o “Seu Muniz”, como era conhecido o massagista com passagem por diversos clubes do estado e que por muitos anos trabalhou no clube. Nosso sentimentos aos familiares, obrigado por tudo Seu Muniz, descanse em paz!



