No Albertão, River e Oeirense ficam no empate pelo Campeonato Piauiense

River e Oeirense empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Piauiense. No duelo, válido pela 8ª rodada, os gols de cada lado saíram todos no primeiro tempo. O empate deixa o Galo na quarta posição com 15 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Parnahyba. Já para o time de Oeiras, o empate foi um bom resultado. A equipe saiu da zona de rebaixamento do Estadual.

O Galo abriu o placar com Adeilson, com menos de dois minutos. Juninho Arcanjo bateu cobrança de falta para o atacante Adeilson, que subiu alto, para fazer um a zero no Albertão. A reação do Oeirense veio pouco tempo depois. Aos 17 minutos, num bate rebate dentro da área, na sobra de bola Aurélio chutou forte para igualar o marcador. Resultado que tirou o time do interior do Z-2.

River e Oeirense só empatam no Albertão (Foto: Reprodução/Instagram/Oeirense)

Agora, as duas equipes já estão de olho na próxima rodada. O Oeirense viaja até Floriano e enfrenta o Corisabbá, no Tibério Nunes, às 16h. Jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. Já o River, só joga no dia 19 de março, contra o Fluminense-PI. O jogo será as às 16h, no Estádio Albertão.





Confira a tabela:

1º Fluminense - 25 pts

2º 4 de julho - 20 pts

3º Altos - 15 pts

4º River - 15 pts

5º Parnahyba - 14 pts

6º Oeirense - 10 pts

7º Corisabbá - 9 pts

8º Flamengo - 1 pt

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no