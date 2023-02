O Brasil vai finalmente contratar Carlo Ancelotti e ex-meio-campista do Real Madrid?

Você assiste aos jogos da equipe nacional e acompanha as competições internacionais? Então junte-se a nós para fazer apostas nos jogos da Seleção! Ao ler a revisão do Pinnacle , escolha as melhores odds e ganhe junto com a Selecção!



A notícia chega horas depois do anúncio no UOL ESPORTE que o próprio Ancelotti negou estar ligado a uma mudança para o Brasil, dizendo: "Seleção Brasileira? Eu não sei nada sobre isso, nem sei o que eles relataram no Brasil".

"Sou treinador do Real Madrid, meu contrato é até junho de 2024", acrescentou ele.

Foi em 10 de fevereiro que a notícia dos vínculos da Ancelotti com o Brasil eclodiu. O Brasil tem estado atento para assinar seu novo gerente após a partida de Tite depois da Copa do Mundo de 2022 que foi mal sucedida para o Brasil.

Relatórios no Brasil chegaram a afirmar que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, está, de fato, planejando encontrar-se com o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, para apresentar uma oferta formal para Ancelotti.

Acrescenta-se que Ancelotti poderia muito bem e verdadeiramente fechar um acordo de três anos com a Seleção do Brasil até o final da temporada atual. Isto significa que o italiano estaria no comando da equipe até a Copa do Mundo da FIFA 2026.

A CBF, no entanto, negou todos os relatórios sobre a aquisição de Ancelotti.

"A CBF afirma que a notícia divulgada em 10 de fevereiro (sexta-feira) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da seleção do Brasil é infundada", disse a CBF em um comunicado.

"O presidente Ednaldo Rodrigues mantém a declaração após o sorteio dos jogos da Copa do Brasil". Na ocasião, o presidente descartou especulações, dizendo que “o assunto será tratado com transparência e que o treinador escolhido será anunciado na hora certa".

Por enquanto, Ancelotti está interessado em cumprir seu contrato em Madri, que vai até 2024, mas se as coisas correrem mal, pode-se esperar que seu mandato esteja em risco.

