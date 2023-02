Com o início da temporada do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo continuam sendo os grandes favoritos às principais conquistas. A dupla, aliás, protagonizou um grande jogo na final da Supercopa do Brasil, no fim de janeiro. A partida terminou com a vitória do Verdão, por 4 a 3, e foi recheada de golaços e belos lances. Animados, muitos torcedores já estão utilizando o Código promocional Betano 2023 para dar os seus palpites para o restante do ano.



De todo modo, o fato de Palmeiras e Flamengo serem apontados como favoritos não significa que outros times não possam roubar a cena – o próprio Mengão tropeçou no Mundial de Clubes. Além disso, muitas equipes brasileiras se reforçaram e prometem fazer frente à dupla ao longo da temporada. Um dos principais rivais pode ser o Atlético Mineiro, que vem investindo alto nos últimos anos. Para 2023, o Galo também trouxe reforços importantes, como o atacante Paulinho, ex-Bayer Leverkusen, e a equipe vem dando boas exibições no Campeonato Mineiro.

Foto/Reprodução/Pixabay

Quem também promete brigar por títulos em 2023 é o Grêmio, que trouxe ninguém menos do que Luisito Suárez para reforçar o elenco. Em seu primeiro jogo com a camisa tricolor, o uruguaio simplesmente marcou três gols e deixou a torcida bastante empolgada para o restante do ano.

Outros times, como Botafogo, Internacional, Athletico Paranaense ou mesmo o Fluminense, terminaram bem a última temporada e também devem sonhar com voos mais altos em 2023. E, é claro, no futebol brasileiro sempre há espaço para surpresas. Dessa forma, principalmente as competições de mata-mata, como a Copa do Brasil, podem brindar os torcedores com resultados inesperados.

A boa notícia para os fãs do esporte é que o futebol brasileiro vem mantendo um nível bastante interessante. A diferença em relação aos demais países sul-americanos, incluindo a Argentina, já está acentuada, como mostram as últimas edições da Copa Libertadores da América.

As últimas quatro, por exemplo, foram vencidas por equipes do Brasil. Além disso, as finais de 2020 (Palmeiras x Santos), 2021 (Palmeiras x Flamengo) e 2022 (Flamengo x Athletico Paranaense) envolveram apenas brasileiros.

Se as equipes nacionais seguirem investindo na profissionalização e na boa gestão, a tendência é que o nível do futebol brasileiro continue a crescer. Dessa forma, os clubes daqui poderão atrair cada vez mais jogadores de alto nível, incusive europeus. O Brasileirão tem potencial para se tornar um dos campeonatos mais assistidos do mundo. Para isso acontecer, basta que as entidades competentes tomem as decisões corretas para valorizá-lo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no