Parnahyba anuncia Oliveira Canindé para buscar classificação no Piauiense

O Parnahyba anunciou nesta segunda-feira (6) a contratação de Oliveira Canindé como o novo técnico do time. A apresentação de Canindé aconteceu pela manhã durante coletiva logo após o clube divulgar através das redes sociais a demissão de Pedro Manta, que somou mais uma derrota no final de semana por 2 a 0 para o River e ainda viu 4 de Julho entrar na briga pela classificação.

“Professor Oliveira Canindé é anunciado como nosso novo Técnico. Seja muito bem vindo. Desejamos grande êxito, muita força e muito sucesso a frente do nosso Tubarão do Litoral”, escreveu o perfil do clube nas redes sociais. Oliveira Canindé desembarca em Parnaíba com boas recordações do clube. Em 2006, ele comandou o título do Parnahyba no Estadual.

Foto: Reprodução

A missão dada agora ao novo treinador é garantir a última vaga do G4 para o time do Litoral. Fluminense, River e Altos já estão garantidos na próxima fase. Pela última vaga ainda brigam 4 de Julho (16 pontos) Parnahyba (15 pontos) e Corissabá (14 pontos) O Tubarão está a um ponto do 4 de Julho e tem um jogo a menos.

O primeiro desafio de Oliveira Canindé já é na próxima quarta-feira (8) diante do Fluminense na Arena do Guerreiro, em Pedro II, às 15:45. Já no domingo (12), em casa, o Parnahyba recebe o Corisabbá. O último jogo da fase classificatória acontece na terça-feira (21) contra o Comercial, em Campo Maior.

DEMISSÃO DE PEDRO MANTA

Pedro Manta foi demitido após um desempenho nada agradável. Em 11 jogos do Campeonato Piauiense, foram apenas três vitórias. Na conta dele tem ainda a eliminação da Copa do Brasil, depois do empate de 0 a 0 com o Botafogo de Ribeirão Preto.

“Lamento não ter alcançado os nossos objetivos nessa temporada, mais saio hoje do clube de cabeça erguida, pois não faltou trabalho, dedicação e luta, infelizmente nem sempre as coisas saem como gostaríamos, pois não dependemos apenas das nossas vontades”, disse Manta em mensagem de despedida.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no