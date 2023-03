Patinadora piauiense conquista 2º lugar e garante vaga no Sul-americano de patinação

A patinadora piauiense Victoria Honorata, 22 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de InLine e Freestyle, que aconteceu neste final de semana no Rio de Janeiro. Com o segundo lugar, Victoria garantiu uma vaga e representará o Piauí no Campeonato Sul-Americano no esporte sobre rodas, que acontece em abril deste ano.





Foto: Arquivo Pessoal

Em conversa com o Portalodia.com, a Victoria comentou sobre ser a primeira atleta federada do Piauí a levar o nome do Estado para fora na patinação “É a realização de um grande sonho ter chegado ao pódio e poder levar o nome do Piauí para o mundo. No começo, era a ansiedade, mas agora é a realização”, explicou a atleta.

Victoria agora embarcará rumo ao Paraguai para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano.

