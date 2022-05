Pela Série D, Fluminense-PI e 4 de Julho empatam em jogo movimentado no Lindolfo Monteiro

No duelo piauiense na Série D, o Fluminense-PI e 4 de Julho empataram em 0 a 0, no Estádio Lindolfo Monteiro. Com o resultado, o Flu que buscava a liderança do grupo 2 permaneceu na vice-liderança, atrás do Moto Club. E o Colorado, que buscava se aproximar dos líderes, se manteve nas últimas posições na tabela.



(Foto: Reprodução Instagram/Fluminense-PI)

O duelo encerrou a quinta rodada do grupo, foi bastante movimentado no primeiro tempo, com chances criadas para os dois lados. Mário Sérgio teve a melhor oportunidade do time da casa, enquanto Caio Cezar quase marcou para o 4 de Julho.



Depois do intervalo, o jogo caiu de produção e o 0 a 0 prevaleceu até o apito final no Lindolfo Monteiro. Com a igualdade, o Fluminense chegou aos nove pontos e segue na vice-liderança. Já o Colorado é o sexto colocado, com cinco pontos.



