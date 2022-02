Piauiense Adriana ‘Maga’ comemora título da Supercopa do Brasil pelo Corinthians

A atacante piauiense Adriana Maga comemorou, neste fim de semana, mais um título pelo Corinthians.

O Timão venceu o Grêmio por 1 a 0 e conquistou o título da 1ª edição da Supercopa do Brasil feminina. Em confronto equilibrado, cheio de alternativas e com bom futebol de ambos os times, a equipe marcou com Gabi Zanotti, aos 48 minutos do segundo tempo, para garantir mais uma taça na extensa galera de conquistas recentes do clube. Ao final do jogo, a atacante piauiense comemorou o triunfo nas redes sociais.



“Só para não perder o costume”, brincou.

A inédita conquista aumentou ainda mais a galeria de títulos do Corinthians desde 2016. Supercopa (2022); Copa do Brasil (2016); Paulistão (2019, 2020 e 2021); Brasileirão (2018, 2020 e 2021); Libertadores (2017, 2019 e 2021).

Para chegar na decisão, o Corinthians goleou o Palmeiras por 3 a 0, e nas semifinais eliminou o Real Brasília. O Grêmio passou pelo Cruzeiro e Flamengo antes da final.

Lesões e cortes da Seleção

No ano passado, a jogadora foi cortada da seleção brasileira feminina que vai disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela sofreu uma entorse no joelho esquerdo e foi subsittuida pela meia Angelina, do OL Reign, para a vaga.

Em 2019, Adriana foi convocada para a Copa do Mundo da França, mas acabou sofrendo uma lesão de ligamento no joelho, sendo substituído pela volante Luana.

Com informações do portal Terra