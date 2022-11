Piauiense Feminino: Piauí e Abelhas Rainhas abrem o Estadual neste sábado (5)

A bola vai rolar pelo Campeonato Piauiense Feminino! Neste sábado (5), Piauí e Abelhas Rainhas dão o pontapé inicial para a principal competição de futebol feminino do Estado. O torneio dá vaga para a Série A-3 do Brasileiro Feminino. A competição terá, ao todo, participação de quatro equipes.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)



Os clubes credenciados para a disputa são Abelhas Rainhas, Piauí, Skill Red e Tiradentes. O campeonato será disputado com as equipes jogando entre si em turno único. Ao término da primeira fase, os dois clubes com melhor índice técnico avançam para a final da competição. A decisão está marcada para o dia 19 de novembro e será realizada em jogo único.

- Piauí x Abelhas Rainhas Local: Albertão Data e horário: 05/11/2022, às 16h Ingressos: FFP não informou se haverá cobrança de ingressos

