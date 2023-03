Piauiense: Líder e vice, Fluminense-PI e River se enfrentam neste domingo (12); veja jogos

Neste domingo (12) a bola rola pelo Campeonato Piauiense. E três jogos vão acontecer, com destaque para Fluminense-PI e River. O duelo entre líder e vice do Estadual pode confirmar a liderança do Vaqueiro em caso de vitória do Flu, ou pode dar ao campeonato um novo líder: se o Galo vencer assume a primeira posição da competição.

River recebe Fluminense-PI no Albertão. (Foto: Divulgação / Ascom River A. C.)

A partida acontece em Pedro II, na Arena do Guerreiro, às 15h45. Já às 16h, é a vez de 4 de Julho e Comercial se enfrentarem na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. O colorado tenta se confirmar no G4 do Estadual, para ir às semifinais. Já o Comercial quer mesmo é sair da zona do rebaixamento e se reabilitar na competição.

Ainda no mesmo horário, Parnahyba e Corissabá medem forças em Parnaíba. De técnico novo – Oliveira Canindé – a equipe do litoral quer voltar ao G4. Um empate ou vitória pode recolocar o Tubarão na zona de classificação, caso o 4 de Julho perca na rodada. O Corissabá também pode entrar no G4 se vencer o duelo, contando também com derrota do Colorado. O Altos folga nesta rodada.

