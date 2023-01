Piauiense: nos acréscimos, River arranca empate com 4 de Julho em Piripiri

Pelo Campeonato Piauiense, o River estreou na manhã deste domingo (15) com empate diante do 4 de Julho, em Piripiri. Na Arena Ytacoatiara, os visitantes viram os colorados abrirem o placar ainda no primeiro tempo. Um golaço de Ítalo Pica-Pau, que chutou cruzado, para marcar para a equipe do interior.

(Foto: Sávio Rayan / Ascom River)

Durante todo o restante do primeiro tempo e em parte do segundo, o Galo buscou a reação no placar, mas parava na forte defesa colorada. Até que nos minutos finais, Matheuzinho aproveitou o rebote dado pelo goleiro do 4 de Julho e só teve o trabalho de empurrar para as redes. Final de jogo: 4 de Julho – ainda sem vencer no Estadual – 1, River também 1. O tricolor volta a campo na quarta, para enfrentar o Altos, no Albertão. Já o 4 de Julho, vai até Campo Maior pegar Comercial.

Flu-PI segue invicto

O Fluminense-PI venceu mais uma no estadual. Jogando no péssimo gramado da Arena do Guerreiro, em Pedro II, o Vaqueiro venceu o Corissabá por 2 a 1. Os gols foram marcados por Augusto e Lucão. Já João Vitor descontou para a Águia de Floriano. O resultado deixa o Flu-PI na liderança do Campeonato Piauiense.

