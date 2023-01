Piauiense: River e Fluminense-PI fazem clássico no Albertão; veja jogos da 5ª rodada

O Campeonato Piauiense chega a quinta rodada, com três jogos. Neste sábado (28), River e Fluminense fazem confronto direto pela liderança. O Galo recebe o Vaqueiro no estádio Albertão, às 15h45, buscando se aproximar dos líderes. Já o Altos vai a Piripiri encarar o 4 de Julho na Arena Ytacoatiara, no domingo (29) em jogo às 16h.

River recebe Fluminense-PI no Albertão. (Foto: Divulgação / Ascom River A. C.)

No terceiro jogo da rodada penúltimo e último colocados fazem o duelo dos desesperados, Corisabbá e Comercial, realizam o jogo contra o rebaixamento – são as duas equipes com pior desempenho na competição. A partida será às 15h45 em Floriano.

Atualmente na tabela de classificação, o Altos e o Fluminense estão com com 13 pontos, porém com o Jacaré ficando na ponta pelo saldo de gols (9 a 8). Em terceiro lugar aparece o Parnahyba, com 12 pontos, seguido pelo River, fechando o G4 com 11 pontos. Em quinto, o 4 de Julho, com 10 pontos. Corissabá e Comercial ocupam a sexta e sétima posição, com 6 pontos cada e o time de Floriano à frente no saldo de gols (5 a 4).

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Ingressos do clássico em Teresina

O Galo divulgou os valores e os locais de venda de ingressos para o duelo no Albertão, confira:

- Arquibancada Cabine (Valores):

R$ 30 (Inteira)

R$15 (Meia)

Mulheres pagam R$10 (número limitado de ingressos)

Pontos de venda:

▪️Quiosque da I9, piso l3 do shopping Rio Poty

▪️ Centro Musical - Dirceu

▪️ttp://i9tickets.com

▪️Bilheteria do Estádio Albertão (no dia da partida)



