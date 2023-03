Piauiense: River vence Comercial com tranquilidade e garante liderança

O River venceu mais uma no Campeonato Piauiense! Desta vez, o Galo derrotou o Comercial no Estádio Lindolfo Monteiro, por 2 a 0, nesta quinta (16). A equipe marcou um gol em cada tempo. Leandro Amaro e Iago Felipe foram os autores dos gols que deixaram o time com 30 pontos e na liderança do Estadual.

Já o Comercial, derrotado na partida, vive situação complicadíssima no Piauiense. Com apenas 15 pontos somados, o Bode vai para a última rodada do estadual com o fantasma do rebaixamento o cercando. O Corisabbá, que está no Z-4, pode ultrapassar o time de Campo Maior, caso vença o River lá em Floriano.

Na última rodada, o Comercial tentará permanecer na elite estadual, diante do Parnahyba. Todos os jogos ocorrerão no mesmo dia e horário: 25 de março (sábado), às 15h30.

Confira a tabela:

