Piauiense Série B: Comercial vence Ferroviário e conquista título da “Segundinha"

O Comercial é o grande campeão da Série B do Campeonato Piauiense de 2022! O time faturou o título após vencer o Ferroviário de Parnaíba por 2 a 0, no Estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior neste sábado (24). Os gols foram anotados por Naylon e Lenílson. Ambas as equipes já estão garantidas na Série A, elite do futebol piauiense em 2023.

(Foto: Divulgação / Comercial)

Os gols

A bola só balançou no segundo tempo. Naylon, que entrou na segunda etapa aos dois minutos, após mudança do técnico Catita, aproveitou bom passe e abriu o placar. O segundo gol só saiu no final da partida, com Lenílson, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, 2 a 0. Placar final o Estádio Deusdeth de Melo.

(Foto: Divulgação / FFP)

Com o resultado, o Bode de Campo Maior se sagrou campeão da Série B do estadual. Porém, tanto Comercial, quanto o Ferroviário de Parnaíba estão garantidos na primeira divisão do Campeonato Piauiense de 2023. Eles se juntam ao Fluminense-PI, Altos, Parnahyba, River, 4 de Julho e Corisabbá, equipes que permaneceram na Primeira Divisão.

(Foto: Divulgação / FFP)

