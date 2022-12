Piauiense Stanley Torres assume 1º lugar isolado do ranking de veteranos de judô

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou a mais rente atualização do Ranking Nacional de Veteranos de Judô. E o piauiense Stanley Torres ficou na liderança isolada do ranking, somando 2 mil pontos, na categoria meio-médio até 81kg. A alta pontuação se deve as boas participações nas competições estaduais, mas também no brasileiro, sulamericano, pan-americano e open americano de judô.

(Foto: Reprodução / CBJ)

O judoca está bem à frente do segundo colocado, o baiano André Santiago, com 1.405 pontos. Além de Stanley, outros piauienses figuram no ranking de veteranos, como Gustavo Moreira, na categoria até 90kg e Deison Killer, na categoria meio pesado até 100kg.

Para participar do Ranking Nacional Veteranos oficial da CBJ, os atletas são todos federado (regularizado no ano corrente). O ranking foi iniciado em 2022 e a partir deste ano, as pontuações dos atletas serão computadas de acordo com suas participações nos eventos oficiais, sendo continuado nos anos seguintes.

Clique aqui e confira o ranking completo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no