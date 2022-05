Piauiense Sub-17: Fluminense-PI goleia Altos e conquista título estadual

O Fluminense-PI é o grande campeão SUB-17 do Campeonato Piauiense de 2022. Em um jogo de bom nível técnico, o Vaqueiro se sobressaiu, e venceu por 4 a 1, dois gols em cada tempo. Com direito a hat-trick de Tiago Lucas, o Barro Duro, e JP, nos acréscimos. Com o resultado, o Flu-PI garante também presença na Copa do Brasil Sub-17.

O jogo

O Fluminense-PI estava bem postado e mais seguro no jogo, dominando mais a partida. Com tanto domínio, não demorou muito para o vaqueiro abrir o placar. Após bom cruzamento, Tiago Lucas, meio atrapalhado, desviou a bola para as redes. 1 a 0. Pouco tempo depois, aos 13 minutos, num vacilo da defesa altoense, novamente Tiago Lucas roubou a bola e chutou pra ampliar, com menos de 15 minutos de jogo.

No segundo tempo, aos 6 minutos mais uma vez Tiago Lucas aproveitou a falha bizarra do goleiro Pedro, e só teve o trabalho de empurrar para as redes, fazendo 3 a 0. Já no finalzinho da partida, o Altos diminuiu com Salomão, que aproveitou o rebote e marcou, um 3 a 1. Porém logo após o gol, o Jacaré teve um jogador expulso, o que aumentou o drama do time do interior.

E a situação se complicou ainda mais quando JP, atacante, que recebeu e com categoria mandou no cantinho, para fechar em 4 a 1. Placar final, que deu o título ao Fluminense-PI.

O técnico Aníbal Lemos elogiou toda a equipe e disse que se a diretoria do Flu quiser, ele deseja permanecer na temporada 2023. “É um time muito organizado, dentro e fora de campo. E o projeto é muito bonito, de crescimento para os próximos anos. Se os dirigentes quiserem, eu tenho o desejo de continuar para a próxima temporada” afirmou.

