Piauiense Sub-20: Fluminense-PI e Altos vencem na rodada de estreia; confira os resultados

Na rodada de estreia do Campeonato Piauiense Sub-20, dois jogos movimentaram a competição. No Estádio Albertão, o Fluminense-PI venceu o Parnahyba por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados por Gabriel Biloca, capitão e zagueiro do Vaqueiro. Com os dois marcados, o jogador se torna artilheiro desse início de competição.

(Foto: Reprodução / ParnahybaSC)

No segundo jogo, Piauí e Altos se enfrentaram também no Gigante da Redenção. O Jacaré venceu a partida por 1 a 0, com um gol de pênalti, após um toque de mão. Gabriel foi para a cobrança e anotou o gol. Ambas as equipes, estão nas primeiras posições na tabela do Estadual Sub-20.

Na próxima rodada, o Fluminense-PI encara o Ferroviário; já o Parnahyba recebe o Picos. Ambos no Albertão. O Piauí encara o Comercial. Todos os jogos ocorrendo em Teresina.

