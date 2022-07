Piauiense Sub-20: River vence Corissabá em estreia; Tiradentes bate Flamengo-PI

Pelo Campeonato Piauiense Sub-20, a base do River venceu o Corisabbá por 3 a 0, em partida realizada no Estádio Albertão e que marcou o fechamento da terceira rodada do torneio. As atuações de destaque da noite ficaram com os jogadores que garantiram o resultado a favor do Galo Tricolor: o atacante Matheus, autor do primeiro gol ainda no primeiro tempo; o zagueiro Durkheim (capitão do time) e o volante Rian que fechou o placar.

(Foto: Divulgação / Ascom River AC)

Conquistando os três primeiros pontos, o River se iguala a Picos e Fluminense que também venceram seus primeiros compromissos e somam os mesmos três pontos no grupo 2. Com o próximo confronto acontecendo somente daqui uma semana, o elenco ganha folga e se reapresenta na quinta-feira (07), visando a partida contra o Ferroviário na quarta-feira (13). O jogo acontecerá as 16h, novamente no Estádio Albertão.

Tiradentes x Flamengo-PI

Também jogando no Albertão, o Tiradentes venceu o Flamengo-PI pelo placar mínimo de 1 a 0. O gol foi marcado no segundo tempo, aos 12 minutos, gol de Douglas “Santa Maria”. O primeiro e único gol da partida, mas suficiente para garantir a primeira vitória do Amarelão da PM no Sub-20.

