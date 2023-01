Picos é goleado pelo Athletico-PR na estreia da Copinha 2023

Não deu para o Picos na estreia na Copa São Paulo de Juniores! O Athletico-PR venceu o time piauiense por 4 a 1, com dois gols de Renan Viana e dois de Felipe Chiqueti. Caio diminuiu para o Zangão. O time paranaense lidera o Grupo 7 com os três pontos conquistados.



(Foto: Reprodução / Instagram / Picos)

Os outros times Barretos e São Bento ainda vão estrear. Já o Picos está no Grupo 7. Os dois primeiros colocados avançam à próxima fase. O Zangão volta a campo na próxima sexta (06) contra o Barretos.



Fluminense-PI estreia hoje (04)

O outro representante piauiense na Copinha 2023 só estreia nesta quarta (04). É o Fluminense-PI, que joga em Barueri contra o Oeste-SP. A equipe do interior e a da capital piauiense fizeram a final do Campeonato Estadual Sub-20 2022 e garantiram vaga para o torneio de base paulista. O Flu-PI está no Grupo 24, com Internacional, Oeste e Rosário Central-SE.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no