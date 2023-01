Pré-Copa do Nordeste: Altos estreia contra Jacuipense nesta quinta-feira (05)

Jacuipense (BA) e Altos (PI) se enfrentam nesta quinta-feira (05) em partida de estreia válida pela 1ª fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste. A partida acontece a partir das 20h, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. Quem vencer enfrentará o ganhador do duelo entre Vitória e Cordino.



Na quarta-feira, o Altos encerrou a preparação para a estreia da temporada 2023. Essa será a terceira vez que as equipes se enfrentam. O time baiano levou a melhor em duas partidas: foram uma vitória e um empate.

Foto: Reprodução/Altos/Instagram

O meia William Fazendinha falou sobre a expectativa para o confronto. “As expectativas são as melhores porque eu vim com o objetivo de fazer uma grande campanha no Altos e, em seguida, no Campeonato Piauiense. O time vem numa evolução muito boa com um entrosamento melhor e a gente espera fazer um ótimo jogo”, disse.

O Jacaré deve entrar em campo com Camilo; Joshua, Lucas Souza, Marcelo e Rômulo; Dos Santos, Netinho e Lucas Bessa; Willian Fazendinha, Yan Philippe e Joel.

