Resenha FC apresenta Rômulo, ex-Vasco, para sequência da temporada 2022 de Fut7

O ex-volante do Vasco da Gama, o picoense Rômulo foi apresentado junto ao elenco do Resenha FC. O atleta fez seu primeiro treino, já visando a Copa Piauí de Fut7. Rômulo pode estrear já nesta quarta-feira (5), contra o Sampaio Corrêa, a partir das 19h, na Arena Bendito, em Teresina.

(Foto: Reprodução / Resenha FC)

Com passagens por Seleção Brasileira, disputa de Olímpiadas e ídolo atuando no Vasco, o atleta de 31 anos chega para a disputa do restante da temporada. Integrado à equipe, o volante contou com o apoio da comissão e demais jogadores para se adaptar ao gramado sintético onde o Resenha treina, no bairro Tabuleta, zona Sul de Teresina.

Para este segundo semestre, Rômulo e todo o elenco do Resenha FC tem pela frente um calendário cheio. Além da Copa Piauí de Fut7, a equipe piauiense tem a Liga Nacional e também a Liga das Américas de Fut7.

