Resenha FC reforça elenco para temporada e busca nomes do futebol brasileiro

Com cinco competições no calendário até o final da temporada, o Resenha FC confirmou, nesta quarta-feira (17), que segue negociando reforços para o clube. De acordo com o presidente do Resenha FC, Daniel Trajano, dentre as possíveis contratações, o clube planeja nomes de peso do futebol brasileiro.

“O Futebol 7 é um esporte que vem ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil. Com isso, as equipes têm de crescer na mesma proporção. O Resenha FC sempre foi conhecido por ser um dos gigantes da modalidade e temos que manter este alto nível. Sendo assim, o jogador destaque sempre está no radar do clube e vejo com bons olhos a chegada de atletas que possuem grande visibilidade no cenário do futebol brasileiro, inclusive, com passagens pela Seleção Brasileira”, disse Daniel.



No calendário, o clube nordestino terá as disputas da The Liga, Campeonato Piauiense, Liga Fut7 e Liga das Américas. As competições estão previstas para terem início em setembro e se estenderem até dezembro.



Vale lembrar que o Resenha FC ficou conhecido mundialmente por contratar o ex-meia do Palmeiras e Seleção Brasileira, Zé Roberto, e o lateral-direito ex Flamengo, Léo Moura, em novembro de 2021, para a disputa do Mundial de Futebol 7.



