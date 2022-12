River anuncia amistoso com Comercial em preparação para o Campeonato Piauiense 2023

O River vai fazer o primeiro teste para ajustar o elenco para o Campeonato Piauiense 2023. O Galo vai enfrentar em um amistoso o Comercial, em Campo Maior na próxima sexta-feira (23), no Estádio Deusdeth de Melo. Os dois clubes devem utilizar o amistoso para testarem o elenco e se prepararem para o Estadual, a única competição no calendário das duas equipes para o ano que vem.

O Comercial volta a disputar uma Série A do Estadual após conquistar a Série B do Piauiense em 2022. No ano que vem, o Galo tenta retornar às competições nacionais.

(Foto: Divulgação / River AC)

O time campeão do Piauiense 2023 garantirá vaga na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D 2024. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na Copa do Brasil e Série D 2024. Já a Pré-Copa do Nordeste será definida pelo ranking da CBF. De acordo a assessoria do clube, haverá ingressos à venda a R$ 10 reais, de responsabilidade do mandante da partida, o Comercial.

- Informações do amistoso:

Sexta, dia 23.12.22;

A partir das 15h45;

Deusdeth Melo, Campo Maior.

