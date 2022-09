Semifinais do Piauiense Série B estão definidas; confira os confrontos

O domingo foi de definições na Série B do Piauiense. Os jogos da última rodada decretaram mais dois semifinalistas da competição: Tiradentes e Picos se juntaram a Ferroviário e Comercial na disputa por vagas na elite do futebol estadual. No Lindolfo Monteiro, Tiradentes e Picos ficaram num empate sem gols.

Já no Albertão, o Piauí venceu o Picos por 1 a 0, e chegou aos 4 pontos. Apesar da vitória, o resultado não foi suficiente para o Enxuga Rato avançar na competição.

(Foto: Júlio Costa / SEPicos)

Com a mesma pontuação de Tiradentes e Picos, o time ficou fora da próxima fase pelo saldo de gols (-2). A primeira fase da Série B terminou com o Ferroviário na liderança, com 8 pontos, segundo pelo Comercial, com 7 pontos. Na sequência vem o Tiradentes e o Picos, com 4 pontos cada. O Piauí ficou na quinta posição.

As semifinais serão disputadas nos dias 17 e 21 de setembro entre Picos x Ferroviário e Tiradentes x Comercial. Por terem tido melhor campanha, Ferroviário e Comercial fazem o segundo jogo em casa. Os dois finalistas da competição já terão vaga garantida na Série A de 2023.

Com informações da FFP