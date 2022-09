Série B: Com dois de Jânio Daniel, Ferroviário-PI vence Piauí no litoral

O Ferroviário-PI venceu por 2 a 0 o Piauí nesta quarta-feira (31) no Estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. O Tricolor do Litoral garantiu os três pontos dois gols de Jânio Daniel. O centroavante tricolor foi decisivo na partida, com um gol de cabeça. O segundo veio após bom passe, com um chute certeiro para o fundo das redes.

Durante o duelo, o goleiro Jailson ainda defendeu um pênalti. Com a vitória, o Cavalo de Aço assume a vice-liderança da competição, com 4 pontos na tabela de classificação. A partida marcou ainda a estreia do ex-atacante Eduardo como técnico do Piauí.

No próximo domingo (4), o Tricolor do Delta voltará ao gramado do estádio Municipal Pedro Alelaf, para receber o Comercial, líder da competição. Já o Piauí recebe, no sábado (3), o Tiradentes no Albertão.

