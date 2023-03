Série C 2023: Altos projeta mandar jogos em Floriano; entenda

O presidente do Altos, Warton Lacerda, apresentou detalhes do projeto esportivo para que o Altos mande os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023 na cidade de Floriano. O cartola se reuniu com o prefeito da cidade, Antônio Reis. Desde 2021, o Jacaré manda os jogos em Teresina, no Estádio Lindolfo Monteiro ou no Albertão, e não tem utilizado o Felipe Raulino para as partidas das competições que a equipe disputa, como o Estadual e a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Isso porque, além de um entrave político local, o Estádio Felipão possui problemas estruturais que o impedem de receber as partidas, como a capacidade de público reduzida e gramado aquém do exigido para competições da CBF, por exemplo.

Participaram da reunião, além do prefeito de Floriano, estiveram presentes o vereador, Ancelmo Jorge, o procurador do município, Dr. Felipe e o presidente do Corisabbá – time de Floriano, Anderson Kamar. O clube deve ajudar o desenvolvimento esportivo e econômico da cidade de Floriano e levar jogos da Série C para a cidade.

Novo estádio previsto para 2024

Recentemente, a equipe anunciou a criação de um novo estádio da cidade de Altos. Segundo ele, o estádio será feito com recursos do governo do Estado em parceria com o parlamentar. A previsão é que o clube possa jogar na cidade de Altos já no Campeonato Piauiense de 2024.

