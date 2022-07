Série C: A dois pontos do G-8, Altos busca vitória diante do Confiança neste sábado (30)

Confiança e Altos se enfrentam neste sábado (30), às 18h, no Estádio Batistão em Aracaju. A partida põe frente a frente a equipe piauiense, que está em 12º na tabela de classificação, com 21 pontos e os sergipanos, que estão ameaçados pela zona de rebaixamento, na 15ª posição com 17 pontos. Uma vitória pode colocar o alviverde no G-8 da competição, já que o oitavo colocado está com 23 pontos - a depender da combinação de resultados.

Para esta partida, o técnico do dragão Vinícius Eutrópio não vai poder contar com o lateral-esquerdo Rai Lopes, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o Altos conta com o retorno do lateral direito Danilo Silva, depois de lesão muscular. A equipe já viajou e deve chegar ainda hoje (29) em Aracaju.

Além desta partida, o Jacaré ainda terá pela frente confronto com outros dois rivais: o vice-líder Paysandu e o um duelo direto contra um adversário na briga pela classificação, o São José-RS.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no