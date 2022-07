Série C: Altos é derrotado pelo Confiança e perde chance de se aproximar do G8

O Altos perdeu para o Confiança-SE por 1 a 0, na Arena Batistão em Aracaju. Com o resultado, a equipe piauiense deixou escapar a oportunidade de entrar no G8 da competição. O triunfo mantém o Dragão na 15ª posição, agora com 20 pontos. Já o Altos, tem 21 e caiu para a 14ª colocação.

O jogo

O primeiro tempo começou devagar no Batistão. Somente aos 29 minutos, o time da casa chegou com perigo em finalização de Negueba. Na sequência, o camisa 20 do Dragão teve mais uma chance, enquanto Tcharlles por centímetros não abriu a contagem. Do outro lado, o Altos não conseguiu criar chances claras de gol. Depois das conversas nos vestiários, o duelo ganhou em intensidade.

(Foto: Reprodução / ADC)

Aos 12 minutos, o Jacaré teve grande oportunidade em cobrança de pênalti, mas Betinho mandou para fora. Passado o susto, o Confiança voltou ao ataque e, aos 28, Tcharlles fez 1 a 0. Nos minutos finais, a equipe visitante foi para o tudo ou nada, mas não conseguiu evitar a derrota.

