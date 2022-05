Série C: Altos vence ABC-RN de virada e soma os primeiros três pontos na competição

O Altos-PI venceu o ABC-RN por 2 a 1, de virada, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela quarta rodada da Série C do Brasileirão. Com o triunfo, na noite desta quarta-feira (4), o Alviverde chegou aos três pontos, ocupando a 17ª colocação, porém ainda no Z-4 da terceira divisão. Já o alvinegro potiguar estacionou na quarta posição, com sete pontos.

O jogo

O ABC abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Kelvin roubou a bola, avançou e tocou com tranquilidade para o fundo do gol. O Altos deixou tudo igual antes do intervalo. Aos 32 minutos, Ramon recebeu cruzamento de Diego Viana e não desperdiçou.

(Foto: Aldo Carvalho/AGIF / CBF)

No segundo tempo, logo aos dois minutos, o Alviverde virou o duelo. Betinho dominou a bola na área com estilo e estufou as redes do Alvinegro. Após a virada do Altos, o ABC buscou a posse de bola e assustou aos 44 minutos. Wallyson chutou de fora da área e o goleiro defendeu, garantindo o triunfo do time mandante.

Na próxima rodada da competição, o Jacaré terá pela frente o Botafogo-PB, fora de casa, no sábado (07). E no domingo (08), o ABC-RN recebe o Volta Redonda-RJ no Frasqueirão.

