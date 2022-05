Série D: Apático, 4 de Julho perde em casa para o Castanhal-PA; Flu-PI só empata

O 4 de Julho jogou mal na quarta rodada da Série D e perdeu para o Castanhal-PA em casa por 3 a 0. Uma equipe apática dentro de campo e que viu os visitantes serem mais efetivos nas finalizações. Os gols da equipe paraense saíram dos pés de Gui Campana, do zagueiro Caio, que marcou contra, e Tavinho já na prorrogação.

Com este resultado, o Colorado cai para a sétima colocação no grupo 2 da Série D, com apenas quatro pontos, ficando de fora da zona de classificação para a próxima fase da competição. Na rodada seguinte, tem duelo piauiense na Série D: 4 de Julho e Fluminense-PI.

Tuna Luso-PA 1 x 1 Fluminense-PI

No sábado, em Belém, no estádio Francisco Vasques, tudo igual. O Fluminense abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Mário se livrou do goleiro e tocou para o fundo das redes. Mas a Águia empatou aos 24 minutos, quando Admilton aproveitou cobrança de flata na área e cabeceou firme.

Com a igualdade, a Tuna Luso é a lanterna do Grupo A-2, com um ponto. O Tricolor fica em segundo lugar, com oito pontos.

