Série D: Fluminense-PI enfrenta Castanhal-PA buscando manter 100% de aproveitamento

Após o título do estadual no último fim de semana, o Fluminense-PI volta a campo hoje (03). Desta vez, o Vaqueiro tem um desafio fora de casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe piauiense vai ao Pará, onde enfrenta o Castanhal, no Estádio Diogão. O Flu-PI, líder do grupo 2, quer manter 100% de aproveitamento na primeira fase da quarta divisão.

Até aqui, em dois jogos, foram duas vitórias convincentes na competição. Na primeira partida jogando fora de casa, no estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão (MA), o Fluminense-PI bateu o Juventude Samas por 4 a 2, e de virada. Já no segundo jogo, no Lindolfo Monteiro, em Teresina, o Flu-PI não tomou conhecimento do Tocantinópolis e goleou a equipe do Tocantins por 4 a 0.

(Foto: Reprodução / Instagram / Fluminense-PI)

Com direito a dois gols do artilheiro Mário Sérgio. O atleta terminou o Campeonato Piauiense como o artilheiro da competição, com 15 gols, e pode ser uma arma do Vaqueiro para conquistar outro resultado positivo fora de casa. Já o time paraense está em sexto, com apenas três pontos, e quer se reabilitar na tabela da quarta divisão.

Castanhal e Fluminense-PI se enfrentam logo mais às 15h, no Estádio Diogão, na cidade de Castanhal.

