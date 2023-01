Sócio torcedor do Altos oferece quatro planos com descontos e serviços; saiba

O Altos apresentou o novo plano de Sócio Torcedor para a temporada 2023, em que a equipe tem pela frente o Campeonato Piauiense e a Série C do Brasileiro. São quatro modalidades do programa: Jacaré Total, Jacaré Fiel, Jacaré Raiz e Orgulho Piauiense. Os valores para assinar os planos variam entre R$10 até R$70.

Para efetuar seu cadastro no novo Sócio Torcedor do Altos basta acessar o site, escolher qual plano você quer e finalizar seu cadastro. O pagamento pode ser à vista, com cartão de crédito, recorrente e através do boleto bancário. Permitindo ganhar descontos em produtos oficiais, jogos e no serviço de empresas parceiras.



Para a diretoria do Jacaré, o novo programa do Sócio Torcedor do Altos oferece mais autonomia e facilidade para torcida, “com vários benefícios e descontos em produtos e serviços”. O mais barato é o “Orgulho Piauiense”, no valor de R$10. O mais completo é o “Jacaré Total”, no valor de R$70.

No momento, o alviverde piauiense está disputando o Estadual. O Altos está na vice-liderança do Piauiense, com 10 pontos e joga nesta quarta-feira (18) contra o River no Estádio Albertão. Clique aqui e confira o que está incluso em cada plano.

