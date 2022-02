Super Bowl: O Dia TV transmite evento no dia 13 de fevereiro

Depois de 20 anos, o Super Bowl -- mega evento esportivo e cultural que marca o fim da temporada de futebol americano nos Estados Unidos-- poderá ser visto pela tela da O Dia TV (Canal 23.1 filiada à Rede TV! no Piauí), no dia 13 de fevereiro, às 20h30 (horário de Brasília).



O Super Bowl será realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, e reúne os campeões das ligas NFC e AFC na disputa pelo título da temporada.

Arte: Poder 360.

Além de futebol americano, a noite do Super Bowl é marcada por um mega show realizado no intervalo da partida. A transmissão costuma ter a maior audiência da TV americana no ano. Este ano o Halftime Show será no ritmo do hip-hop e reunirá Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

À imprensa, o Superintendente de Jornalismo, Esporte e Digital da RedeTV!, Franz Vacek, disse que a exibição ao vivo da grande final do futebol americano na grade do canal.

"Um dos maiores eventos esportivos do mundo na tela da emissora é uma conquista não só para a RedeTV!, mas um verdadeiro presente para o nosso público que poderá assistir um conteúdo de alta qualidade gratuitamente. É também um sinal forte de retomada de investimentos no setor esportivo em 2022".

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil