Técnico Gerson Gusmão lamenta mudança de local de jogos do River pelo Campeonato Piauiense

A equipe do River Atlético Clube terá que jogar as partidas contra o Altos e Parnahyba, pelo Campeonato Piauiense, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. A mudança foi realizada pela Federação de Futebol do Piauí – FFP. O motivo é o fim das atualizações dos laudos da Vigilância Sanitária do estádio Albertão, que vencem no próximo dia 22 de fevereiro.



Gigante da Redenção tem laudos da Vigilância sanitária que vencerão dia 22 de fevereiro. (Foto: Assis Fernandes/O DIA)

Ao portalodia.com, o presidente da FFP Robert Brown, confirmou a mudança das partidas do time riverino. “Com o fim dos laudos da Vigilância Sanitária do Albertão, tivermos que transferir as partidas para o Lindolfo Monteiro. Acredito que seja impossível os laudos estarem prontos até o dia 22, já que estamos no período do carnaval, explicou o presidente”.

O treinador do time do River Gerson Gusmão, lamentou que as partidas de sua equipe tenham sido transferidas do Gigante de Cimento da Redenção para o Lindolfo Monteiro. O comandante do Galo até entende que o mando de campo do jogo contra a equipe do Altos, seja de seu adversário, mas que ainda preferiria jogar contra o Parnahyba, no Albertão.

Técnico Gerson Gusmão lamenta mudança. (Foto: Ascom River)

“Entendo que, contra o Altos o mando de campo não é nosso e temos que respeitar. Mas minha preferencia era jogar no campo que já estamos acostumados. Caso nada seja mudado, vamos acatar a decisão da Federação, disse o treinador riverino”.

Pela tabela do Estadual Piauiense, o Galo Carijó enfrentará no dia 23, às 19h, o Altos, pela 10ª rodada. Já a partida contra o Tubarão do Litoral será no domingo, dia 26, às 16h.

