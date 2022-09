Teresina sedia torneio internacional de Badminton com atletas de oito países

A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) realizou nesta quinta-feira (15) a cerimônia para abertura oficial do Brazil International Series 2022, que vai ser realizado até o próximo domingo (18), no Centro de Treinamento de Badminton localizado no Setor de Esportes da UFPI em Teresina. O evento é realizado em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), com o apoio da Confederação Pan-Americana de Badminton (BPAC), da Federação Mundial de Badminton (BWF), e da Federação de Badminton Piauí (FEBAPI).

(Foto: Divulgação / imprensacbbd)

O Brazil International Series 2022 terá jogos na categoria Principal, nas modalidades Simples Masculina (SM), Simples Feminina (SF) e Duplas (Masculina, Feminina e Mista). Com 104 disputas através de eliminatórias simples, pelas categorias individual masculino e feminino, duplas masculinas, femininas e mistas, a competição distribuirá a premiação de US$ 5.000 (cinco mil dólares) para os melhores entre os 75 atletas que estarão representando os oito países participantes: Brasil, Portugal, Paraguai, Guatemala, Argentina, El Salvador, Peru e México.



A solenidade de abertura contou com a presença do coordenador de Cultura e Esporte da Universidade Federal do Piauí, Professor Sérgio Galan, da pró-reitora de extensão e cultura da Universidade Federal do Piauí, Deborah Dettman Matos, do presidente da Confederação Sul-Americana de Badminton (CONSUBAD), Kao Chung Lee, dentre outros representantes da modalidade. Os jogos vão podem ser acompanhados pela transmissão da TV CBBd (YouTube).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no