TJD-PI marca para esta quarta (29) julgamento que pode rebaixar Comercial para Série B

O Presidente Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí (TJD-PI) Marcelo Leonardo Barros Pio marcou, de acordo com o disposto no art. 47 do CBJD, para esta quarta-feira (29) o julgamento do Comercial, no caso que envolve suposta escalação irregular do jogador Lucas Piauí em uma partida do Campeonato Piauiense.

O julgamento ocorrerá às 19h em sessão esta que ocorrerá de forma virtual por meio de videoconferência, pelo Google Meet, e é aguardado tanto pelo Comercial quanto pelo Corisabbá. Isso porque caso seja comprovada em julgamento a escalação irregular do jogador na competição, a pena é a perda de pontos. O que pode mudar as posições no Estadual.

O Bode de Campo Maior terminou a primeira fase em 6º, com 15 pontos. Já o Corisabbá, fechou a primeira fase com 13 pontos, na zona de rebaixamento. A punição com a perda de três pontos mudaria as posições, colocando o Cori na 6ª posição e o Comercial para a zona de rebaixamento.

