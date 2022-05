Vídeo: Filho de jogador do Altos-PI chora ao ganhar camisa de Gabigol, do Flamengo

Nunca será só futebol. O pequeno Davi Luiz Salerno, de 08 anos, viralizou nas redes sociais ao chorar de felicidade ao ver o pai pela televisão, o lateral-esquerdo Dieyson, do Altos-PI, ganhar um camisa do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. O time da Terra da Manga foi derrotado por 2 a 0 no jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (11). A derrota resultou na eliminação do time piauiense na competição.

O vídeo em que o menino aparece emocionado foi gravado pela mãe dele, a carioca Marcella Salerno, logo após a partida. Em entrevista ao Portal O Dia.com nesta sexta-feira (13), ela contou sobre a paixão do filho pelo futebol, influenciado pelo pai.



“Estamos em Teresina acompanhando o Dieyson e fazemos isso em cada clube que ele vai. Acredito que isso também tenha influência na relação do Davi com o futebol, que nasceu em Caxias do Sul. Então ele vive o futebol com pai e, à medida que ele foi crescendo, ele foi entendendo ainda mais. Desde o pequeno o brinquedo dele é a bola e os outros poucos que ele tem os transforma em um time de futebol. Uma curiosidade é que quando ele estava na alfabetização, isso durante a Copa do Mundo, a professora dele falou para eu usar os nomes das seleções nosso processo de aprendizagem, já que ele gostava bastante. Na época ela disse que seria interessante para ajudar nas sílabas e deu certo”, disse.



(Foto: Arquivo Pessoal)

Ainda segundo a mãe, o amor do filho pelo Flamengo começou em 2019 – ano marcado como um dos grandes momentos da história do clube. Isto porque, além da conquista de três importantes títulos (Carioca, Brasileiro e Libertadores), a equipe da Gávea apresentou um futebol moderno e envolvente que encantou até adversários. A única frustração ficou por conta do vice-campeonato no Mundial de Clubes da Fifa.

“E tudo partiu muito dele por ele ter acompanhado tudo de perto. Ele sempre fala que quer ser jogador de futebol, fazia as mesmas comemorações e diz para todo mundo que quer jogar na mesma posição. A criança é literalmente apaixonada por futebol e tem um carinho enorme pelo jogador”, conta.

Além do perfil do Dieyson, o vídeo também foi publicado no perfil oficial do Altos-PI no Twitter e chamou a atenção do craque do Flamengo, que também compartilhou a gravação. No perfil oficial do Altos no Twitter a publicação já ultrapassou 1 milhão de visualizações

"Que legal, meu amigão!! Você me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!", escreveu Gabigol.

