Altos: trecho da BR-343 é liberado após acidente que matou maquinista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho da BR-343, km 320, no município de Altos, foi totalmente liberado por volta das 15h20 deste sábado (10). O local ficou interditado por mais de sete horas após acidente envolvendo um caminhão e um trem de carga, que resultou na morte do maquinista. O condutor do caminhão fugiu do local.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

O acidente ocorreu durante a madrugada, quando o trem de carga, que estava vazio, colidiu com um caminhão que transportava areia. No início da manhã, a PRF realizou um desvio, mas uma longa fila de veículos se formou. Por volta das 12h, a pista já estava liberada nos dois sentidos, no entanto, o trânsito ainda seguia lento no local, pois o trem já tinha sido retirado, mas o caminhão continuava na pista.



O corpo da vítima fatal, identificado apenas como James, ficou preso nas ferragens, mas já foi retirado. Uma segunda pessoa que estava no trem teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



(Foto: Divulgação/PRF)





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no