VÍDEO: acidente envolvendo trem e caminhão deixa maquinista morto em Altos

Uma colisão envolvendo um trem de carga e um caminhão, no KM 320 da BR 343, em Altos, terminou com um maquinista morto na madrugada deste sábado (10). A vítima foi identificada penas como James. (veja vídeo abaixo:)

Foto: Reprodução/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trem de carga, que estava vazio, colidiu contra o caminhão que transportava areia. A rodovia na manhã deste sábado segue interditada, com desvio ocorrendo pela faixa de domínio, sem previsão de liberação. O condutor do caminhão fugiu do local.



Foto: Reprodução/PRF



O corpo da vítima fatal ficou preso nas ferragens e já foi retirado. Uma segunda pessoa que estava no trem teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O Corpo de Bombeiros está no local fazendo os procedimentos cabbiveis.









