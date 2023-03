Homem portador de HIV é suspeito de estuprar duas crianças em Altos

Um homem identificado apenas com as iniciais R.C.A foi preso por estupro de vulnerável na manhã desta segunda-feira (06), na cidade de Altos, região Norte do Piauí. O acusado é portador de HIV e é suspeito de ter violentado sexualmente duas crianças, de 8 e 9 anos. Em sua residência, foi apreendido uma arma de fogo após cumprimento de mandado de busca e apreensão.

De acordo com informações da Polícia Civil do Piauí, o homem era amigo dos pais das vítimas e foi acolhido pela família, que o ajudava com o tratamento contra o HIV, levando-o a hospitais para realização de exames. “A investigação revelou que o acusado era amigo da família. De maneira desprezível, ele abusava da confiança que lhe era depositada de forma clandestina", afirma a delegada de Polícia Civil, Eliane Morgado.



O homem aproveitava qualquer ausência dos responsáveis pelas crianças para cometer o crime e, segundo a polícia, não se importava em colocar as vítimas em risco de contágio.

O acusado foi encaminhado ao 14º Distrito da Delegacia de Altos para os procedimentos cabíveis.

Em São João do Piauí, homem de 43 anos é preso por estupro

Também nesta segunda-feira (06), um homem de 43 anos, identificado como J.C.S.A., foi preso pelo crime de estupro de vulnerável cometido em 2012. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única da Comarca de São João do Piauí.

Além disso, o indivíduo está sendo investigado pelo crime de lesão corporal contra mulher, incidindo na Lei Maria da Penha, na cidade de José de Freitas.





