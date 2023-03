Assaltantes são baleados ao tentarem roubar praticantes de rapel na Ponte Estaiada

Bandidos armados tentaram assaltar um grupo de praticantes de rapel na Ponte Estaiada, em Teresina, mas acabaram sendo surpreendidos por tiros que foram disparados por uma pessoa ainda não identificada. O crime aconteceu na noite deste domingo (05). A informação consta no relatório de ocorrência do RONE, encaminhado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os policiais foram informados de que alguns praticantes de rapel haviam sido roubados na Estaiada e que um motoqueiro ainda não identificado teria presenciado a situação e interveio, atirando na direção dos suspeitos.





Na ação, a polícia recuperou três motos e vários celulares - Foto: Divulgação/SSP-PI

A viatura do RONE e do Choque fez diligências na região à procura dos autores do roubo em conjunto com a Guarda Municipal, que também foi acionada e já estava rastreando o sinal de um dos celulares roubados pelos criminosos. O sinal do aparelho direcionou para uma residência localizada na Rua Arlindo Nogueira.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com manchas de sangue na porta. O imóvel foi cercado, mas não havia ninguém dentro. Na casa, a polícia encontrou três motocicletas, as roupas utilizadas no roubo aos praticantes de rapel na Estaiada e também 10 celulares além de um revólver.



Casa onde os suspeitos se escondiam fica na Arlindo Nogueira - Foto: Divulgação/SSP-PI

Foram feitas diligências na região em busca dos suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada. O material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

