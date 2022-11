Mulher perde o controle de veículo e capota na BR-343, em Altos

Uma mulher, identificada apenas como Anabel, vinha de Campo Maior com destino a Teresina quando perdeu o controle da direção e capotou seu veículo na BR-343, na entrada do município de Altos. No momento do acidente, chovia muito no local, o que deixou a pista escorregadia.



Leia também: Previsão do tempo: Teresina deve registrar pancadas de chuvas nos próximos três dias

(Foto: Otávio Neto/ODIA)

Segundo a motorista, o limpador de para-brisas quebrou, fazendo com que ela perdesse a visibilidade da pista. Anabel dirigia uma Hilux (PIP-3135) e ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo.



Populares que passavam pelo local socorreram a vítima. Anabel estava de cinto e foi retirada do veículo apenas com alguns arranhões. Apesar do susto, a mulher está bem e aguarda a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no